Il Papa ai parenti dei morti di Crans Montana | Commosso da una catastrofe così violenta

Il Papa ha espresso profonda tristezza per la tragedia di Crans-Montana, incontrando i familiari delle vittime. L’Italia ha annunciato la sua costituzione di parte civile nel processo, mentre la Commissione europea è stata invitata a fare altrettanto. Questi passaggi segnano un impegno concreto nel rispetto delle vittime e nella ricerca di giustizia per l’incidente avvenuto.

L’Italia si costituirà parte civile nel processo per la strage di Crans-Montana. E Palazzo Chigi invita la Commissione europea a fare lo stesso nella conferenza stampa al termine dell’incontro con i familiari delle vittime del rogo di Le Constellation, che in mattinata avevano incontrato il Papa nel Palazzo apostolico. Parlando a braccio, Leone XIV si è detto "commosso e sconvolto" per la tragedia: "Volevo avere l’opportunità di condividere un momento che per voi, in mezzo a tanto dolore e sofferenza, è una prova della nostra fede, di ciò che crediamo. La domanda, tante volte, è “perché Signore, perché?“". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

