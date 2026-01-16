Il Papa ai parenti dei morti di Crans Montana | Commosso da una catastrofe così violenta
Il Papa ha espresso profonda tristezza per la tragedia di Crans-Montana, incontrando i familiari delle vittime. L’Italia ha annunciato la sua costituzione di parte civile nel processo, mentre la Commissione europea è stata invitata a fare altrettanto. Questi passaggi segnano un impegno concreto nel rispetto delle vittime e nella ricerca di giustizia per l’incidente avvenuto.
L’Italia si costituirà parte civile nel processo per la strage di Crans-Montana. E Palazzo Chigi invita la Commissione europea a fare lo stesso nella conferenza stampa al termine dell’incontro con i familiari delle vittime del rogo di Le Constellation, che in mattinata avevano incontrato il Papa nel Palazzo apostolico. Parlando a braccio, Leone XIV si è detto "commosso e sconvolto" per la tragedia: "Volevo avere l’opportunità di condividere un momento che per voi, in mezzo a tanto dolore e sofferenza, è una prova della nostra fede, di ciò che crediamo. La domanda, tante volte, è “perché Signore, perché?“". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Leggi anche: Crans-Montana, il Papa riceve i parenti dei ragazzi morti: “Sono commosso, domandiamo a Dio perché”
Leggi anche: Il Papa incontra i parenti delle vittime di Crans-Montana: “Sono commosso, tanto dolore. Prego per voi”
Il Papa riceve i parenti dei ragazzi morti a Crans-Montana: “Sono commosso, domandiamo a Dio perché”; Il Papa commosso con i familiari delle vittime di Crans Montana: «Signore, perché?»; Crans-Montana, Papa riceve i familiari: Perché Signore? Mantovano: Commissione Ue sia parte civile - Unirai-Figec: “A Cras Montana intimidazioni inaccettabili a collega del Tg2”; Il Papa alle famiglie delle vittime di Crans-Montana: tanto dolore, sono commosso.
Il Papa ai parenti dei morti di Crans Montana: "Commosso da una catastrofe così violenta" - L’Italia si costituirà parte civile nel processo per la strage di Crans- quotidiano.net
Crans-Montana, il Papa riceve i parenti dei ragazzi morti: “Sono commosso, domandiamo a Dio perché” - Nel silenzio carico di dolore che accompagna le grandi tragedie, anche le parole più alte sembrano faticare a trovare spazio. thesocialpost.it
Crans-Montana, il Papa ai parenti delle vittime: mie parole impotenti - (askanews) – Papa Leone XIV ha ricevuto in Vaticano i familiari delle vittime della tragedia di Crans- askanews.it
Il Papa riceve i parenti dei ragazzi morti a Crans-Montana: “Sono commosso, domandiamo a Dio perché”. Iacopo Scaramuzzi per #LaRepubblica L'affetto e le “parole umane di compassione”, lo dice lui stesso, “sembrano molto limitate e impotenti”, e c’è “una facebook
+++ #PapaLeoneXIV alle famiglie delle vittime di #CransMontana: "Tanto dolore, sono commosso" Le parole del #Papa nel corso dell'incontro con i parenti dei giovani italiani deceduti o feriti: "Sono molto commosso nell’incontrarvi. Quando ho saputo che x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.