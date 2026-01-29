Le indagini sui tre cadaveri di Montagnareale sotto analisi i dati dei telefonini e le parole di parenti e amici

Le forze dell’ordine stanno indagando sui tre corpi trovati a Montagnareale. Gli investigatori analizzano i dati dei telefonini e ascoltano parenti e amici delle vittime. La prima ipotesi è che si sia trattato di una lite finita nel sangue, con due persone uccise e una che si è tolta la vita. Ma non si esclude ancora la presenza di un killer in fuga, che potrebbe aver ucciso tutti e tre. La procura di Patti sta lavorando per chiarire cosa sia successo davvero.

La procura di Patti e i carabinieri stanno battendo tutte le piste: dal duplice omicidio con suicidio a una quarta persona che avrebbe compiuto la strage Una lite sfociata nel sangue con un duplice omicidio e poi il suicidio della terza persona o un killer da ieri in fuga che avrebbe ucciso i tre? Domande che vedono i carabinieri e la procura di Patti cercare risposte. Non è esclusa nessuna pista dopo il ritrovamento dei tre cadaveri nel bosco di Montagnareale ieri in contrada Caristia. La scoperta delle vittime Antonio Gatani, 82 anni, residente a Patti, e i fratelli Davis e Giuseppe Pino, rispettivamente di 26 e 44 anni, di San Pier Niceto non ha ancora un movente e un volto di un possibile omicida.🔗 Leggi su Messinatoday.it Approfondimenti su Montagnareale Lite Messina, trovati tre cadaveri crivellati di colpi nel bosco di Montagnareale: indagini in corso La polizia ha trovato tre uomini morti nel bosco di Montagnareale, nel Messinese. Montagnareale, cadaveri crivellati in zona isolata: indagini dei carabinieri in corso I carabinieri stanno indagando dopo aver trovato tre corpi senza vita in una zona isolata di Montagnareale. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Montagnareale Lite Argomenti discussi: Le indagini sui tre cadaveri di Montagnareale, sotto analisi i dati dei telefonini e le parole di parenti e amici; Femminicidio di Federica Torzullo, tre persone sospettate di aver aiutato Claudio Carlomagno, l'indiscrezione; Messina, 3 cadaveri crivellati di colpi trovati in bosco Montagnareale; Messina, trovati tre cadaveri crivellati di colpi nel bosco di Montagnareale: indagini in corso. Mercati digitali: avviate indagini di mercato sui servizi di cloud computingLa Commissione Europea ha avviato tre indagini di mercato sui servizi di cloud computing nell’ambito della legge sui mercati digitali (DMA). Due indagini riguardano Amazon Web Services e Microsoft ... ipsoa.it I corpi scoperti a Montagnareale: vittime incensurate, indagini senza piste privilegiate #Italia - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.