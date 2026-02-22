Milano Cortina l’oro USA nell’hockey chiude l’Olimpiade Record Italia con 30 medaglie

Gli Stati Uniti hanno vinto l’oro nell’hockey maschile battendo il Canada 2-1 all’overtime, ponendo fine all’Olimpiade di Milano Cortina. La vittoria è arrivata grazie a un gol decisivo negli ultimi minuti della partita. La squadra americana ha dimostrato grande determinazione sul ghiaccio, mentre il Canada ha tentato invano di recuperare. La cerimonia di chiusura si terrà alle 20, quando sarà passato il testimone alla Francia per le Olimpiadi del 2030.

Gli Stati Uniti piegano il Canada 2-1 all'overtime nella finale maschile. Alle 20 la cerimonia di chiusura con il passaggio del testimone alla Francia 2030 Si sono assegnati gli ultimi quattro titoli di Milano-Cortina 2026 e l'Italia chiude la sua Olimpiade invernale con un risultato storico: 30 medaglie, il miglior bottino di sempre per la spedizione azzurra. A prendersi la scena, però, è stata soprattutto la finale dell'hockey maschile tra Stati Uniti e Canada, un grande classico deciso solo all'overtime davanti all'Arena Santa Giulia gremita in ogni ordine di posto. Atmosfera elettrica all'Arena Santa Giulia di Milano, tra misure di sicurezza rafforzate e spalti sold-out.