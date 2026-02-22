Italia da record a Milano-Cortina | 30 medaglie un’Olimpiade storica!

L’Italia ha conquistato un record di 30 medaglie a Milano-Cortina, causando grande entusiasmo tra gli appassionati. La nazionale italiana ha ottenuto il miglior risultato di sempre in una sola edizione delle Olimpiadi invernali, grazie alle vittorie in diverse discipline. La Norvegia si è confermata leader del medagliere, ma il successo italiano ha attirato l’attenzione di tutto il pubblico. La cerimonia di chiusura ha celebrato questa impresa sportiva, lasciando molti con l’attesa di future sfide.

Milano-Cortina 2026: L’Italia Scrive la Storia, un Medagliere da Record e la Norvegia Domina. Le Olimpiadi invernali 2026 si sono concluse a Milano e Cortina d’Ampezzo con una cerimonia di chiusura che ha suggellato un evento sportivo di straordinaria rilevanza. La spedizione italiana ha realizzato un’impresa storica, raggiungendo un totale di 30 medaglie e superando ogni precedente record nelle competizioni olimpiche invernali. In un contesto di eccellenza globale, la Norvegia ha confermato il suo dominio con un impressionante bottino di 40 medaglie, consolidando la sua posizione di potenza nello sport invernale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Giornata storica per l’Italia: record di ori e medaglie, Milano-Cortina entra nella leggendaL’Italia ha conquistato più medaglie d’oro e totali alle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, battendo i record stabiliti nel 1994 a Lillehammer.

Italia da Record: sei medaglie in un giorno | Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026

