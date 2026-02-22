Milano Cortina la cerimonia di chiusura in diretta dall’Arena di Verona
Milano e Cortina hanno concluso i Giochi invernali 2026 con una cerimonia spettacolare all’Arena di Verona. L’evento ha richiamato migliaia di spettatori e ha celebrato le 30 medaglie conquistate dall’Italia. Durante la serata, artisti e atleti hanno partecipato a performance e momenti di riconoscimento ufficiale. La cerimonia ha sottolineato l’importanza dell’evento per il Paese e la regione. Alla fine, il pubblico ha salutato con entusiasmo la fine dei giochi.
I Giochi Olimpici Milano Cortina sono ufficialmente terminati e così va in onda, in diretta dall’Arena di Verona, la cerimonia di chiusura. A condurre Auro Bulbarelli (che ha sostituito Paolo Petrecca), Cecilia Gasdia e Paolo Genevosi. La cerimonia si è aperta con un rvm in cui Francesco Pannonfino, da dietro le quinte dell’arena, che si occupa di assicurarsi che tutti siano pronti per il grande spettacolo e poi il tutto prende il via. Un grande spettacolo realizzato con tutti i personaggi tipici dell’opera classica, da Madame Butterfly al Rigoletto, dalla Tourandot a Figarò. Diversi accenni con esibizioni dal vivo, costumi curati nel minimo dettaglio e bellissime scenografie. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
La cerimonia di chiusura dei Giochi invernali di Milano Cortina 2026 si svolge all'Arena di Verona, dopo che il maltempo ha spinto l'evento all'interno.
Achille Lauro parteciperà alla cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026, dopo aver ricevuto l'invito dagli organizzatori.
#MilanoCortina2026, com'è stata la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali
La diretta della Cerimonia di Chiusura di Milano Cortina 2026: live dall'Arena di Verona dove si consumerà l'ultimo atto delle Olimpiadi
Olimpiadi Milano Cortina, la cerimonia di chiusura in diretta all'Arena di VeronaLeggi su Sky Sport l'articolo Olimpiadi Milano Cortina, la cerimonia di chiusura in diretta all'Arena di Verona ... sport.sky.it
Nel cross 1 secondo posto a squadre e 1 terzo posto con Michela Moioli. Terza piazza anche con Lucia Dalmasso nel gigante parallelo
MILANO CORTINA | Meloni: "Con queste Olimpiadi il nome dell'Italia risuona nel mondo". La premier sui social: "Orgoglio che durerà a lungo. Grazie a atleti, organizzatori, volontari e forze dell'ordine"