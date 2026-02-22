Milano Cortina la cerimonia di chiusura in diretta dall’Arena di Verona

Milano e Cortina hanno concluso i Giochi invernali 2026 con una cerimonia spettacolare all’Arena di Verona. L’evento ha richiamato migliaia di spettatori e ha celebrato le 30 medaglie conquistate dall’Italia. Durante la serata, artisti e atleti hanno partecipato a performance e momenti di riconoscimento ufficiale. La cerimonia ha sottolineato l’importanza dell’evento per il Paese e la regione. Alla fine, il pubblico ha salutato con entusiasmo la fine dei giochi.