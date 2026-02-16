Milano-Cortina Achille Lauro sarà alla cerimonia di chiusura all’Arena di Verona

Achille Lauro parteciperà alla cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026, dopo aver ricevuto l'invito dagli organizzatori. La sua presenza si aggiunge a una serata ricca di musica e spettacolo all’Arena di Verona, dove si svolgerà l’evento finale. Lauro salirà sul palco per un'esibizione che promette di coinvolgere il pubblico con un'energia unica.

(Adnkronos) – Achille Lauro sarà sul palco della cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026. Lo annuncia l'organizzazione con una nota. Tra gli artisti italiani più iconici e riconoscibili del panorama contemporaneo, si esibirà il 22 febbraio nella cornice senza tempo dell’Arena di Verona. Dopo il successo della cerimonia di apertura, e nel pieno delle emozioni delle competizioni sportive, l’annuncio della partecipazione di Achille Lauro, aggiunge nuovi dettagli sul gran finale. La cerimonia di chiusura, realizzata in collaborazione di Filmmaster, sarà il momento simbolico in cui Milano Cortina 2026 si trasformerà in memoria collettiva: un saluto al mondo, una celebrazione degli atleti, dei valori Olimpici e dell’eredità culturale che l’Italia vuole lasciare.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Achille Lauro parteciperà alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026, in programma il 22 febbraio all’Arena di Verona, dopo aver ricevuto l’invito dagli organizzatori.

La cerimonia di apertura dei Giochi Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026 si terrà all’Arena di Verona, con artisti come Stewart Copeland e i Meduza.

