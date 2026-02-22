Milano-Cortina 2026 ultimo giorno di Olimpiadi | vi mancheranno?

L'organizzatore delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 annuncia che il grande evento si chiude oggi, dopo mesi di preparativi e gare intense. La causa è l’avvicinarsi della cerimonia di chiusura, che coinvolge decine di migliaia di spettatori e volontari. Le strade della città si svuotano lentamente, mentre gli ultimi atleti salutano il pubblico. Le piazze vuote raccontano la fine di un lungo percorso di impegno e sfide sportive. La città si prepara a tornare alla normalità.

