La settimana delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 è iniziata. Mancano pochi giorni all’accensione del sacro braciere, che segnerà ufficialmente l’apertura dei Giochi. Le squadre italiane si preparano a dare il massimo, sperando di portare a casa qualche medaglia in più. Intanto, gli atleti si allenano duramente per farsi trovare pronti all’appuntamento.

La settimana olimpica è iniziata. Pochi giorni ancora e si accederà il sacro braciere nelle località di Milano e Cortina. L’Italia torna ad ospitare le Olimpiadi Invernali a distanza di 20 anni da Torino 2006. Con quali ambizioni sportive? Ne abbiamo parlato nell’ultimo numero di Azzurra, dedicato quasi per intero proprio al grande evento a Cinque Cerchi. Oggi andremo a scoprire le carte da medaglia dell’Italia giorno per giorno. Una premessa: a differenza delle Olimpiadi estive, dove nelle ultime due edizioni di Tokyo 2020 e Parigi 2024 il Bel Paese ha conseguito almeno un podio in ogni giornata, questa impresa si annuncia più complicata a Milano Cortina 2026, pur se non impossibile a priori. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Olimpiadi Milano Cortina 2026: le speranze di medaglia dell’Italia giorno per giorno. Tutte le carte

Mancano pochi giorni all’inizio delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Olimpiadi Milano Cortina 2026: il rovescio della medaglia tra cantieri, indagini e presunti ...

Programma e risultati; Tra dubbi e polemiche, il punto su tutti i lavori per le Olimpiadi di Milano Cortina; Dal calendario gare alle sedi: tutto quello che c'è da sapere su Milano-Cortina 2026; Milano Cortina 2026: online una nuova sezione dedicata.

