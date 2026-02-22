Milano Cortina 2026 il gran finale all’Arena di Verona | da Bolle ad Achille Lauro tutto sulla cerimonia di chiusura

La cerimonia di chiusura dei Giochi di Milano Cortina 2026 si svolge questa sera all’Arena di Verona. La decisione di usare il monumento storico deriva dalla volontà di unire passato e presente in un evento simbolico. Oltre alle esibizioni di artisti come Bolle e Achille Lauro, la serata include spettacoli di luci e musica che coinvolgono il pubblico. L’evento comincia alle 20 e porta l’attenzione sulla scena più originale di questa edizione.

© Cultweb.it - Milano Cortina 2026, il gran finale all’Arena di Verona: da Bolle ad Achille Lauro, tutto sulla cerimonia di chiusura

Sarà la pietra millenaria dell'Arena di Verona a custodire l'ultimo respiro dei Giochi. Questa sera, alle ore 20, l'anfiteatro romano diventerà il cuore pulsante della cerimonia di chiusura dei Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026, trasformandosi in un palcoscenico sospeso tra storia e futuro. Per la prima volta una celebrazione olimpica si svolgerà all'interno di un monumento simbolo del patrimonio culturale italiano, un luogo che da duemila anni ospita spettacoli e che ora si prepara a raccontare l'epilogo di un'Olimpiade diffusa tra Alpi, città e vallate. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Milano Cortina 2026 (@milanocortina2026) Il titolo scelto per la serata, "Beauty in Action", è già una dichiarazione d'intenti.