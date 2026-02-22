Milano Cortina 2026 la cerimonia di chiusura all’Arena di Verona – DIRETTA

La cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026 si svolge domenica 22 febbraio alle 20:30 nell’Arena di Verona. La decisione di usare questo teatro storico deriva dalla volontà di celebrare la tradizione e l’atmosfera unica del luogo. Durante l’appuntamento, si svolgono spettacoli e festeggiamenti per concludere ufficialmente l’evento. La serata coinvolge atleti, spettatori e cittadini, con un’attenzione speciale alla città di Verona.

La Cerimonia di Chiusura dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026 si tiene domenica 22 febbraio a partire dalle 20:30 circa presso la storica Arena di Verona, indicata per l’occasione anche come Verona Olympic Arena. Un evento simbolico che conclude ufficialmente i Giochi e che segna il passaggio dalla competizione alla memoria collettiva, tra celebrazione sportiva e valorizzazione culturale. La cerimonia rappresenta il momento in cui Milano Cortina 2026 si trasforma in eredità condivisa: un saluto al mondo, un omaggio agli atleti e ai valori olimpici, ma anche una vetrina della creatività e dell’identità italiana. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

