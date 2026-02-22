Milano choc al Mercato Centrale | 17 attività sospese per infestazioni di blatte

Una recente infestazione di blatte ha portato alla sospensione di 17 attività al Mercato Centrale di Milano, situato vicino alla Stazione Centrale in via Sammartini. La scoperta è stata fatta durante un controllo igienico-sanitario, che ha evidenziato la presenza di insetti in diversi locali. Le autorità hanno deciso di chiudere temporaneamente le attività per permettere interventi di sanificazione. La gestione del mercato sta lavorando per risolvere il problema e riaprire al più presto.

Di fronte alla Stazione Centrale di Milano, in via Sammartini, sorge il Mercato Centrale, inaugurato nel 2021 come simbolo di rigenerazione urbana. Questo grande hub gastronomico, noto per unire botteghe artigiane e ristorazione di qualità, oggi finisce sotto i riflettori per motivi ben lontani dall’eccellenza culinaria. Un’ispezione a tappeto dell’ATS Milano ha rivelato una situazione igienica considerata grave e strutturale. Il Mercato Centrale non è un mercato tradizionale. Si estende su due piani per oltre 4.500 metri quadrati all’interno dei magazzini storici della stazione. L’idea, già esportata con successo a Firenze e Roma, è quella di unire panifici, pescherie e pizzerie a spazi di ristorazione rapida e gourmet. 🔗 Leggi su Cibosia.it

