Milan voltare pagina dopo gli ultimi veleni | contro il Parma torna il totem Rabiot

Il ritorno in campo di Rabiot al Milan si deve alle recenti tensioni tra i giocatori e lo staff tecnico, che hanno portato a discussioni interne. La sua presenza contro il Parma rappresenta un tentativo di ritrovare equilibrio in squadra e rafforzare il centrocampo. La partita si gioca a San Siro, dove i rossoneri cercano di riprendere il cammino dopo il pareggio contro il Como. I tifosi aspettano una reazione concreta dalla squadra.

All'andata, come ha ricordato il 'Corriere della Sera' oggi in edicola, finì 2-2: doppio vantaggio Milan con i gol di Alexis Saelemaekers e Rafael Leão; rimonta Parma con Adrián Bernabé e capitan Enrico Delprato. Fu uno dei tanti match contro una 'media-piccola' in cui, in questa stagione, il Diavolo ha lasciato punti sanguinosi per strada. Partite come queste, in stagione, l'Inter di Cristian Chivu (andata momentaneamente a + 10 sui rossoneri con la vittoria di Lecce) non l'ha praticamente mai sbagliate. Allegri, che ha chiesto ai suoi ragazzi di disputare una partita ordinata e compatta, per Milan-Parma recupererà il suo 'totem', Adrien Rabiot dopo la squalifica. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Prima pagina Tuttosport: “I veleni distraggono il Milan. Testa solo a noi”Il Milan si trova in difficoltà, innescate da tensioni interne che distraggono la squadra durante le partite.

Vuelle, bisogna voltare pagina contro CentoVuelle si prepara a voltare pagina dopo la sconfitta a Brindisi, un risultato che ha complicato la corsa in classifica.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Serie A Women Athora – Inter-Roma da non perdere: all’Arena Civica c’è in palio mezzo scudetto. La Juventus riparte dalla Ternana Women; #Fabregas si è italianizzato al 100%: Il #Milan non ha certo pareggiato perché ho toccato #Saelemaekers A Dazn: La prova tv? Sono favorevole in questi episodi. Sono il primo che sa di aver sbagliato ma bisogna voltare pagina ilnapolista.it/2026/02/fabreg; Atalanta, operazione sorpasso: scalare la classifica e puntare alla Champions; Le probabili formazioni di Milan-Como (Serie A).

Le probabili formazioni di Bologna-Milan (Serie A)Saranno Bologna e Milan a far calare il sipario sulla ventitreesima giornata di Serie A. Al Dall'Ara i rossoblù vogliono voltare pagina dopo la sconfitta in rimonta sul campo del Genoa per rilanciarsi ... 90min.com

Milan-Como, le probabili formazioni del recupero della 24esima giornataDopo la sconfitta rimediata sabato pomeriggio al Sinigaglia contro la Fiorentina, il Como è chiamato a voltare subito pagina nel recupero della 24esima giornata. I lariani tornano infatti in campo con ... msn.com

#Fabregas si è italianizzato al 100%: “Il #Milan non ha certo pareggiato perché ho toccato #Saelemaekers” A Dazn: "La prova tv Sono favorevole in questi episodi. Sono il primo che sa di aver sbagliato ma bisogna voltare pagina" ilnapolista.it/2026/02/fabreg - facebook.com facebook

Vittoria CLAMOROSA e IMPORTANTISSIMA NO LAUTARO NO DUMFRIES NO BARELLA NO CALHA Ma si sbanca Lecce. E lo si fa ancora una volta senza prendere gol lontano da San Siro. +10 sul Milan che sfiderà il Parma Vittoria che vale 10 punti per mill x.com