vuelle bisogna voltare pagina contro cento

Vuelle si prepara a voltare pagina dopo la sconfitta a Brindisi, un risultato che ha complicato la corsa in classifica. Durante la festa degli auguri, coach Spiro Leka ha condiviso le sfide affrontate dalla squadra nel cercare di superare la delusione e ritrovare la concentrazione per il prossimo impegno.

"Se il ko di Brindisi avrà lasciato il segno lo sapremo domani". Alla festa degli auguri in casa Vitri, l'altra sera, coach Spiro Leka ha raccontato a cuore aperto come la squadra ha cercato di smaltire la mancata impresa in Puglia che l'avrebbe mantenuta in testa da sola e che invece è costata il riaggancio sia da parte della Valtur che della Tezenis: "Il rientro a casa è stato difficile e la serata dopo la sconfitta molto tosta, perché avevamo fatto una partita di alto livello, le cose preparate avevano funzionato e un episodio non dipendente da noi ci ha lasciato a bocca asciutta. Ma questa è una corsa a tappe e bisogna essere bravi a lasciarsi dietro le spalle quello che ti ha ferito e andare avanti con convinzione".

