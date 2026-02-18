Prima pagina Tuttosport | I veleni distraggono il Milan Testa solo a noi

Questa è la prima pagina del 'Tuttosport', in edicola oggi, mercoledì 18 febbraio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. La prima pagina di 'Tuttosport' apre con il crollo della Juventus in Champions League contro il Galatasaray. Flop anche per l'Atalanta. "I veleni distraggono il Milan. Testa solo a noi". Ecco la prima pagina di 'Tuttosport'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Prima pagina Tuttosport: “Milan-Napoli, testa a testa con vista Riad”La prima pagina di Tuttosport di oggi, domenica 14 dicembre 2025, dedica ampio spazio alla sfida tra Milan e Napoli, entrambi impegnati in un testa a testa che tiene alta la tensione.

Prima pagina Tuttosport: "Il nodo Maignan: Souza, prima offerta del Milan. Ansia Leao"

Argomenti discussi: Una barzelletta. Juve settima? Va bene se..., a Pressing analisi e follia: Guida il migliore; Il provino di Thuram, la stanchezza di McKennie, un nuovo infortunio: come sta la Juve verso il Galatasaray; Inter-Juve 3-2, è fuga tra le polemiche - La rassegna stampa del 15 febbraio 2026; Ederson, perché Juve: Spalletti martellante, il prezzo fatto e l'addio all'Atalanta.

Crollo in Champions, Tuttosport: Juve, allarme totaleJuve, allarme totale è il titolo scelto in prima pagina da Tuttosport, che accende i riflettori sulla pesante sconfitta subita dai bianconeri nell’andata dei playoff ... tuttonapoli.net

Tuttosport: 100 anni di Susanna Egri: 'Grande Torino scuola di arte'100 anni di Susanna Egri: 'Grande Torino scuola di arte' titola Tuttosport sulla prima pagina di oggi. Ballerina e coreografa, figlia del dt del mito: 'Così ... torinogranata.it

