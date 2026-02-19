Milan Allegri ci crede Fabregas-Saelemaekers | che caos Mariani bocciato Infortunio per …

L’arbitro Mariani ha suscitato molte polemiche durante la partita del Milan, causando proteste tra i tifosi. La confusione tra Fabregas e Saelemaekers ha portato a un episodio di grande caos in campo, mentre Pavlovic si è infortunato gravemente. Allegri, allenatore del Milan, mantiene fiducia nella sua squadra, nonostante le difficoltà. Il direttore di gara è stato criticato per le sue decisioni, che hanno influito sul ritmo del match. La partita continua con tensione e molte aspettative.

Milan, il Diavolo pareggia per 1-1 contro il Como e 'lascia' l'Inter a più 7. Mancano ancora tante partite e sarà fondamentale fare bottino pieno contro Parma e Cremonese prima del derby. Non mancano le polemiche dopo la partita contro i lariani: male la direzione di Mariani. Il caso Saelemaekers-Fabregas, l'infortunio di Pavlovic e le parole di Massimiliano Allegri. Con questo pareggio il Milan resta a -7 dall'Inter. Allegri ne parla a 'DAZN': "Ci vuole sempre molta calma. Venivamo da due vittorie in trasferta, stasera affrontare il Como non era semplice. Verso Milan-Como: Allegri ritrova Saelemaekers, Pulisic in dubbio. Dubbi in attacco per Fabregas. Allegri riporta Saelemaekers in allenamento, dopo aver superato un problema all'adduttore che lo aveva messo in dubbio, e il belga si allena con il gruppo in vista di Milan-Como, mentre Pulisic resta incerto a causa di un fastidio muscolare. Milan-Como, Fabregas trattiene Saelemaekers. Lite furibonda con Allegri: "Sei un bambino". Cesc Fabregas ha impedito a Saelemaekers di lasciare il campo durante Milan-Como, causando una lite furiosa con Allegri. Milan-Como, volano parole grosse tra Allegri e Fabregas in sala stampa: cosa è successo. Solo un pari per il Milan contro il Como: i rossoneri scivolano a meno sette dall'Inter. Milan, Leao non basta: il Como strappa il pari a San Siro e l'Inter ringrazia. Leao crede nello scudetto, Allegri predica calma: dichiarazioni importanti. Rafa Leao segna contro il Como e crede nello scudetto, ma Allegri vola basso: botta e risposta a distanza tra i due. Domani c'è il Como. Gazzetta: Il Milan non molla. Meno partite e la carta derby: Allegri ci crede. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport in edicola stamattina titola così in prima pagina: Il Milan non molla. Meno partite e la carta derby: Allegri ci crede.