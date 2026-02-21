Non solo Rabiot | per il Milan ci sono altri due giocatori a rischio squalifica

Il referto ufficiale indica che, durante il match tra Milan e Parma, tre giocatori del Milan rischiano di essere squalificati. La causa è la presenza di due ammonizioni già ricevute, che potrebbero portare a una squalifica automatica. Oltre a Rabiot, sono in pericolo altri due calciatori della rosa rossonera. La società monitora attentamente la situazione prima delle prossime partite di campionato. La decisione finale dipenderà dal numero di cartellini gialli accumulati.

Milan-Parma, Rabiot è pronto a tornare in campo, ma su di lui pesa ancora la possibile squalifica: visto il doppio giallo con il conseguente rosso subito contro il Pisa, il francese non ha scontato la diffida e resta a rischio. Al prossimo giallo dovrà saltare di nuovo una partita. Non solo il centrocampista ex PSG. Ci sono altri giocatori del Milan diffidati. Come ricorda 'La Gazzetta dello Sport' nell’elenco dei diffidati del Milan ci sono anche Youssouf Fofana e Zachary Athekame, per cui la prossima ammonizione porterà alla squalifica di un turno. La rosea ricorda un aneddoto sul francese: nello scorso campionato, Fofana fu ammonito in Milan-Parma da diffidato e fu così costretto a saltare il derby di ritorno contro l’Inter. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Bodo rischia di essere una carneficina: non solo Lautaro, ci sono altri giocatori usciti malconciL’Inter ha subito una pesante sconfitta per 3-1 contro il Bodo, causata da una prestazione complicata e da alcuni infortuni tra i giocatori chiave.

Leggi anche: De Zerbi: “Con il Milan nessun cerchio da chiudere. Rabiot ci manca, ma ci sono delle regole”

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.