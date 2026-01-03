Milan Primavera Renna | Partita combattuta Castiello? Sta crescendo molto

Dopo la vittoria per 2-1 contro la Roma, l’allenatore del Milan Primavera, Giovanni Renna, ha commentato l’incontro sottolineando la lotta in campo e il progresso dei suoi giocatori. Renna ha evidenziato in particolare l’evoluzione di Castiello, riconoscendone la crescita significativa. Le sue parole riflettono l’impegno della squadra e il percorso di sviluppo dei giovani talenti rossoneri.

L'allenatore del Milan Primavera, Giovanni Renna, ha rilasciato alcune parole dopo la vittoria per 2-1 contro la Roma. Il Milan Primavera torna a vincere: quest'oggi i rossoneri di Giovanni Renna hanno battuto la Roma per 2-1 grazie ai gol di Plazzotta e Castiello Al termine del match, l'allenatore rossonero ha voluto rilasciare delle dichiarazioni.

Il Milan affronta la capolista Roma nella 18^ giornata del campionato Primavera 1 - Il Milan Primavera affronta la Roma capolista nella sfida della 18^ giornata del campionato Primavera 1, un test cruciale per la squadra rossonera. notiziemilan.it

Primavera, Milan-Roma 2-1: Castiello la decide nel finale - I giallorossi di Guidi perdono la prima partita del 2026. ilromanista.eu

Pagelle Primavera, Milan-Roma 2-1: qualità di Plazzotta decisiva. Che ingresso di Castiello! #SempreMilan #ACMilan #Milan x.com

MP LIVE – Primavera 1, Milan-Roma: vivi con noi il match! - facebook.com facebook

