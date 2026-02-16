Il tecnico romagnolo | Ritrovarci ai playoff sarebbe bello Mezzolara sabato con il Castenaso Mordini | Dieci punti? Sono tanti

Il tecnico romagnolo ha dichiarato che sarebbe bello tornare ai playoff, dopo aver affrontato la partita di sabato contro il Castenaso. Mezzolara spera di ottenere punti importanti in questa gara. Mordini invece ritiene che dieci punti siano un buon margine, anche se non definitivo. Nel frattempo, il Cava Ronco ha ottenuto un pareggio senza reti contro la Spal, un risultato che rappresenta una vittoria per la piccola società forlivese.

Missione compiuta per il Cava Ronco, che impone alla Spal un pareggio a reti inviolate che per la piccola società forlivese ha un valore inestimabile. "Sapevamo perfettamente che per noi sarebbe stata una partita difficilissima – confessa Daniele Mordini, tecnico del Cava Ronco –. Quando siamo rimasti in inferiorità numerica le difficoltà si sono accentuate, però devo dire bravi ai ragazzi che si sono sacrificati lottando fino alla fine. Nel finale non riuscivamo più a ripartire, la Spal ci ha schiacciato costringendoci a difenderci. Mettendoci tanto cuore però siamo riusciti a strappare un punticino che per noi è tanta roba.