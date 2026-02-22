Milan Parma streaming e diretta tv | dove vedere la partita di Serie A

Il Milan affronta il Parma allo stadio San Siro, perché vuole consolidare la sua posizione in classifica. La partita si gioca domenica 22 febbraio 2026 alle 18, con entrambe le squadre determinate a ottenere i tre punti. Il Parma cerca punti importanti per allontanarsi dalla zona retrocessione, mentre il Milan punta a rafforzare il suo vantaggio. I tifosi attendono con entusiasmo questa sfida tra due formazioni motivate.

Milan Parma streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A. MILAN PARMA STREAMING TV – Oggi, domenica 22 febbraio 2026, alle ore 18 Milan e Parma scendono in campo allo stadio San Siro di Milano, partita valida per la 26esima giornata della Serie A 2025-2026. Dove vedere Milan Parma in diretta tv e live streaming? La partita di Serie A tra Milan e Parma sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN e via satellite sui canali di Sky Sport.

Parma Inter streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie AEcco le informazioni su come seguire Parma-Inter in streaming e in diretta tv.

Parma Juventus streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie ADomenica sera il Parma ospita la Juventus allo stadio Tardini per la 23esima giornata di Serie A.

