Parma Inter streaming e diretta tv | dove vedere la partita di Serie A

Ecco le informazioni su come seguire Parma-Inter in streaming e in diretta tv. La partita si giocherà mercoledì 7 gennaio 2026 alle 20:45 allo stadio Tardini di Parma, valida per la 19ª giornata della Serie A 2025-2026. Di seguito, le modalità di visione e le probabili formazioni per questa sfida del campionato italiano.

Parma Inter streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A. PARMA INTER STREAMING TV – Oggi, mercoledì 7 gennaio 2026, alle ore 20,45 Parma e Inter scendono in campo allo stadio Tardini di Parma, partita valida per la 19esima giornata della Serie A 2025-2026. Dove vedere Parma Inter in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio: Dove vederla in tv e live streaming. La partita di Serie A tra Parma e Inter sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN e via satellite sui canali di Sky Sport. 🔗 Leggi su Tpi.it

