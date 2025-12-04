Milan senti l’ex Borriello | Per me Leao non può fare la punta

Pianetamilan.it | 4 dic 2025

L'ex centravanti Marco Borriello ha parlato anche dell'attacco attuale del Milan. Ecco il suo pensiero sul nuovo ruolo di Leao. L'ex centravanti Marco Borriello ha parlato anche dell'attacco attuale del Milan. Ecco il suo pensiero sul nuovo ruolo di Leao dal video di Gazzetta.it. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Milan, senti l'ex Borriello: "Per me Leao non può fare la punta"

