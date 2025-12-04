Milan senti l’ex Borriello | Per me Leao non può fare la punta

L'ex centravanti Marco Borriello ha parlato anche dell'attacco attuale del Milan. Ecco il suo pensiero sul nuovo ruolo di Leao. L'ex centravanti Marco Borriello ha parlato anche dell'attacco attuale del Milan. Ecco il suo pensiero sul nuovo ruolo di Leao dal video di Gazzetta.it. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, senti l’ex Borriello: “Per me Leao non può fare la punta”

Leggi anche questi approfondimenti

Milan, senti Kean: “Leao si merita di vincere il titolo di capocannoniere” #SempreMilan #ACMilan #Milan Vai su X

“A volte una scelta cambia tutto. E tu lo capisci solo quando senti il cuore andare più forte della paura. Arrivai al Milan perché Galliani e Berlusconi non mollavano un centimetro: mi cercavano, mi volevano, mi pressavano. Un giorno mi chiamò Umberto Agnelli - facebook.com Vai su Facebook

Milan, senti Pellegrini: 'Miranda? Per quanto ne so...' - L'ex Barcellona è un elemento importante per Manuel Pellegrini, che ha dichiarato oggi in conferenza stampa: "Miranda sarà ceduto? Da calciomercato.com

Milan, senti Modric: "Non possiamo essere soddisfatti della mediocrità". Poi benedice Leao - L'ex Real Madrid nella giornata di lunedì è arrivato in Italia, ha firmato ed è stato ufficializzato. Scrive corrieredellosport.it

Marco Borriello nello spogliatoio del Milan Glorie: “Sono qui da 3 giorni e non gioco? Bella mentalità” - Il video condiviso sui social dal Milan è girato all'interno dello spogliatoio e mostra un "simpatico" scambio di battute tra il tecnico delle Glorie rossonere, Ibrahim Ba, e l'ex attaccante, Marco ... Si legge su fanpage.it