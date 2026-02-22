Milan-Parma infortunio per Loftus-Cheek | colpo alla testa e uscita in barella

Loftus-Cheek si ferma a causa di un colpo alla testa durante la partita tra Milan e Parma. L’incidente accade al 30° minuto, quando il giocatore subisce un impatto violento e viene immediatamente soccorso dai medici. Dopo alcuni minuti di assistenza, l’atleta viene portato fuori dal campo in barella. La partita prosegue senza di lui, mentre i tifosi osservano in silenzio. La sua condizione rimane da monitorare nei prossimi giorni.

Dopo il pareggio contro il Como, il Milan torna a giocare a San Siro. Sfida per nulla semplice contro il Parma, anche ricordando quanto successo nella partita del girone d'andata: rossoneri in vantaggio per 2-0 e poi rimontati dalla squadra di Cuesta per il pareggio finale. 7' prima azione interessante dei rossoneri: bell'uscita dal pressing e poi cross di rabona di Saelemaekers e scontro tra Corvi e Loftus-Cheek in area di rigore. Serve il cambio per il centrocampista inglese che è rimasto a terra dopo un colpo alla testa. Entra la barella in campo. Al suo posto dentro Jashari. Applausi all'uscita di Loftus-Cheek con San Siro che ha intonato cori per lui. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Pisa-Milan 0-1: la sblocca di testa Loftus-Cheek! | Serie A NewsRuben Loftus-Cheek ha segnato il gol decisivo nel match tra Pisa e Milan, portando i rossoneri in vantaggio al 39’ con un colpo di testa preciso su cross di Zachary Athekame.

Loftus-Cheek prima di Napoli-Milan: “Sarà una partita fisica, dobbiamo giocare con la testa”Ruben Loftus-Cheek si prepara alla semifinale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Milan, sottolineando l’importanza di una partita intensa e fisica.

