Pisa-Milan 0-1 | la sblocca di testa Loftus-Cheek! | Serie A News

Ruben Loftus-Cheek ha segnato il gol decisivo nel match tra Pisa e Milan, portando i rossoneri in vantaggio al 39’ con un colpo di testa preciso su cross di Zachary Athekame. La rete ha scatenato la gioia dei giocatori del Milan, mentre i tifosi presenti allo stadio hanno applaudito la conclusione dell’inglese.