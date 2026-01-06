La Juventus si trova in una fase cruciale della stagione, dove ogni risultato assume grande importanza. Dopo il pareggio contro il Lecce, la pressione aumenta e si rende necessario ottenere punti fondamentali. La squadra deve ora concentrare tutti gli sforzi per evitare ulteriori passi falsi e mantenere vive le possibilità di raggiungere gli obiettivi prefissati, senza lasciare spazio a errori che potrebbero comprometterne il cammino.

La Juventus è arrivata a un punto della stagione in cui le spiegazioni non bastano più. Il pareggio contro il Lecce ha lasciato una scia di frustrazione e nervosismo, non tanto per la prestazione in sé quanto per il peso specifico dei punti persi. In classifica ogni passo falso ora pesa doppio e la prossima trasferta contro il Sassuolo assume contorni già decisivi. La sensazione, dentro e fuori dalla Continassa, è che il margine d’errore sia stato consumato quasi del tutto. La Juventus deve tornare a vincere e deve farlo ritrovando ciò che più è mancato nelle ultime uscite: il gol e la capacità di chiudere le partite quando se ne presenta l’occasione. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juventus, ora non si può più sbagliare: Sassuolo già decisivo

