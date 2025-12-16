Milan Gabbia non partirà per Riyadh … almeno per adesso La situazione del difensore

Matteo Gabbia rimarrà a Milano e non partirà per Riyadh con il resto della squadra. Dopo l'infortunio contro il Sassuolo, il difensore non presenta lesioni al ginocchio, ma il Milan preferisce adottare un approccio prudente. La decisione mira a tutelare la condizione di Gabbia e a evitare rischi inutili.

Nessuna lesione al ginocchio per Matteo Gabbia, ma tanta prudenza da parte del Milan, dopo l'infortunio rimediato in campionato contro il Sassuolo. Giovedì in semifinale di Supercoppa Italiana contro il Napoli giocherà al suo posto Koni De Winter. Pianetamilan.it

