Milan Gabbia non partirà per Riyadh … almeno per adesso La situazione del difensore
Matteo Gabbia rimarrà a Milano e non partirà per Riyadh con il resto della squadra. Dopo l'infortunio contro il Sassuolo, il difensore non presenta lesioni al ginocchio, ma il Milan preferisce adottare un approccio prudente. La decisione mira a tutelare la condizione di Gabbia e a evitare rischi inutili.
Nessuna lesione al ginocchio per Matteo Gabbia, ma tanta prudenza da parte del Milan, dopo l'infortunio rimediato in campionato contro il Sassuolo. Giovedì in semifinale di Supercoppa Italiana contro il Napoli giocherà al suo posto Koni De Winter. Pianetamilan.it
Milan, come sta Matteo Gabbia uscito per infortunio contro il Sassuolo? Esito esami, diagnosi e quando lo riavrà a disposizione Allegri - SUPERCOPPA ITALIANA – A pochi giorni dalla partenza per Riyadh per la Final Four di Supercoppa Italiana, il Milan tira un sospiro di sollievo riguardo alle ... eurosport.it
MN - Milan, Gabbia e Gimenez non dovrebbero partire per Riyad. Ok Leao e Fofana per la Supercoppa - Sassuolo, c'era parecchia preoccupazione in casa rossonera per le condizioni di Matteo Gabbia. milannews.it
#Gabbia viaggerà con il Milan a Riad. Decisive le evoluzioni dei prossimi giorni, giocherà quando non sentirà più dolore. Difficile al momento immaginarlo in campo con il Napoli, ma un tentativo verrà fatto. Milan Nel Cuore - facebook.com facebook
MN - Milan, Gabbia e Gimenez non dovrebbero partire per Riyad. Ok Leao e Fofana per la Supercoppa x.com