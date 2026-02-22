Milan-Parma di Serie A 0-0 in diretta | grandissima occasione per Pulisic | LIVE PM
Il pareggio 0-0 tra Milan e Parma inizia alle 18:00 a San Siro, dove le squadre cercano punti importanti per la classifica. La partita si è accesa subito, con occasioni create da entrambe le parti, ma nessuna ha concretizzato. Pulisic ha avuto una grande opportunità nel primo tempo, che ha sfiorato il gol. La gara resta aperta, con molte chance ancora da sfruttare nel secondo tempo. La sfida prosegue senza esclusione di colpi.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Bartesaghi; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Estupiñan; Pulisic, Leão. In panchina: Pittarella, Terracciano; Athekame, De Winter, Odogu, Pavlovic; Fofana, Jashari, Ricci; Füllkrug, Nkunku. Allenatore: Allegri. PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Troilo, Valenti; Britschgi, Bernabé, Keita, Ordoñez, Valeri; Strefezza, Pellegrino. In panchina: Casentini, Rinaldi; Carboni, Drobnic, Mena; Cremaschi, Estévez, Nicolussi, Sørensen; Elphege, Ondrejka, Oristanio. Allenatore: Cuesta. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Milan-Parma di Serie A 0-0 in diretta: ammonito Saelemaekers | LIVE PMSaelemaekers riceve un cartellino giallo durante Milan-Parma, che termina con un pareggio senza reti.
