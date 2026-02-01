Highlights Gol Parma Juve LIVE | le immagini del match – VIDEO

Ecco cosa è successo allo Stadio Tardini di Parma durante la 23ª giornata. La partita tra Parma e Juventus si è conclusa con diverse emozioni e gol importanti. I tifosi hanno assistito a un match combattuto fino all'ultimo minuto, con azioni che hanno tenuto tutti con il fiato sospeso. Le immagini più significative sono state catturate in diretta, mostrando i momenti salienti di questa sfida di alta intensità.

Boga Juve, ora è anche ufficiale: l'esterno arriva in prestito con diritto di riscatto dal Nizza. Tutti i dettagli e il comunicato del club bianconero Rugani Fiorentina, operazione in chiusura! Cosa manca al difensore per lasciare la Juventus. La formula dell'operazione Juventus Next Gen, Brambilla dopo la vittoria contro il Pineto: «Partita difficile, normale soffrire un po'. La crescita del gruppo è evidente» Chi è Justin Oboavwoduo, nuovo acquisto della Juventus dal Manchester City. La sua storia, le sue caratteristiche, il suo identikit – VIDEO di Marco Baridon Juventus Next Gen, saluta Okoro: il giocatore lascia i bianconeri per trasferirsi in Serie B.

