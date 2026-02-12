Milan missione rimonta | calendario favorevole e derby nel mirino

Da pianetamilan.it 12 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Milan si prepara a una sfida importante, puntando tutto sulla rimonta. Con il calendario che sembra favorire le sue possibilità, i rossoneri puntano a recuperare punti e a mettere pressione all’Inter, che al momento guida la classifica. La partita di marzo, il derby, diventa un obiettivo concreto per il team di Pioli, che sa di non potersi lasciare sfuggire questa occasione.

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, la matematica, del resto, non è ancora allineata. Allegri ha una partita in meno rispetto ai nerazzurri di Chivu e il giusto equilibrio tornerà soltanto dopo Milan-Como di mercoledì 18 febbraio. Nel frattempo però, l'Inter giocherà comunque alcune partite in più, dati gli impegni nel playoff di Champions che faranno arrivare i nerazzurri a Bodo e poi di nuovo a San Siro al ritorno. Impegni internazionali che il Milan vuole assolutamente mettere in programma per la prossima stagione. Nel frattempo, però, riposare per ben una settimana può permettere ai rossoneri di tentare la scalata in classifica. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan missione rimonta calendario favorevole e derby nel mirino

© Pianetamilan.it - Milan, missione rimonta: calendario favorevole e derby nel mirino

Approfondimenti su Milan Derby

Milan, piano rimonta verso il Derby: l’Inter e il calendario a ostacoli

Con il Derby di Milano ormai alle porte, il Milan si prepara a una fase decisiva della stagione.

Milan, calendario fitto ma favorevole: cinque partite in diciotto giorni per Allegri

Il Milan di Allegri si appresta a vivere un periodo intenso, con cinque partite in diciotto giorni.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Milan Derby

Milan spettacolo: da 0-2 a 3-2, Pulisic firma la rimonta in casa ToroTORINO (ITALPRESS) – Un Milan mai domo va sotto di due reti, rimonta e vince per 3-2 sul campo del Torino. Sono Rabiot e Pulisic, autore di una doppietta partendo dalla panchina, a suonare la carica ... iltempo.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.