Milan contro il Parma riecco Leao e Pulisic in attacco | finora praticamente mai insieme

Rafael Leao e Christian Pulisic tornano a giocare insieme in attacco, dopo aver raramente condiviso il campo questa stagione. La causa è la necessità di rafforzare l’attacco del Milan, che punta a migliorare le performance offensive contro il Parma. Alle 18:00, al ‘San Siro’, i due attaccanti scenderanno in campo con l’obiettivo di trovare una buona intesa. La scelta di Allegri mira a sbloccare la fase offensiva della squadra.

L'ultima volta insieme in campo? Più di un mese fa, il 18 gennaio scorso, in occasione di Milan-Lecce 1-0. Prima si erano visti in campo insieme contro il Genoa a inizio 2026 e, prima ancora, nella prima parte di stagione, soltanto nel derby d'andata. In sole tre partite, dunque, più qualche altro spezzone condiviso: 11' contro la Juventus, 20' contro il Parma all'andata, 30' a Firenze e 13' a Pisa. Totale minutaggio comune, 315'. Leao-Pulisic era la coppia d'attacco designata a inizio stagione ma, a causa dei numerosi infortuni che hanno colpito, alternativamente, l'uno e l'altro, fin qui Allegri non li ha praticamente mai avuti integri a disposizione insieme. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

