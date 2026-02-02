Migranti Mediterranea | Mille morti in mare per ciclone Harry

Da inizio stagione, più di mille migranti sono scomparsi in mare a causa del ciclone Harry. La denuncia arriva dall’ong Mediterranea, che chiede interventi immediati per salvare vite e prevenire altre tragedie.

Oltre mille migranti dispersi in mare a causa del ciclone Harry. È la denuncia dell’ong Mediterranea. Servizio di Nicola Ferrante TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

La ONG Mediterranea lancia l’allarme: potrebbero essere fino a mille le persone disperse in mare a causa del ciclone Harry.

Cento0 persone sono disperse in mare nel Mediterraneo centrale, dopo il passaggio del ciclone Harry.

