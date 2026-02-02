Migranti Mediterranea | Mille morti in mare per ciclone Harry

Da inizio stagione, più di mille migranti sono scomparsi in mare a causa del ciclone Harry. La denuncia arriva dall’ong Mediterranea, che chiede interventi immediati per salvare vite e prevenire altre tragedie.

Oltre mille migranti dispersi in mare a causa del ciclone Harry. È la denuncia dell’ong Mediterranea. Servizio di Nicola Ferrante TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

La ONG Mediterranea lancia l’allarme: potrebbero essere fino a mille le persone disperse in mare a causa del ciclone Harry.

Cento0 persone sono disperse in mare nel Mediterraneo centrale, dopo il passaggio del ciclone Harry.

migranti mediterranea mille mortiMigranti dispersi dopo il Ciclone Harry, l’allarme di Mediterranea: «Potrebbero essere oltre mille morti»Dietro il ciclone Harry, che ha devastato Sicilia, Sardegna e Calabria, ci sarebbero vittime che non sono state ancora contate. Le vittime del mare, partite dalle coste nordafricane e mai ... ilmessaggero.it

Migranti: Mediterranea, mille i possibili dispersi in mare durante ciclone HarryPotrebbero essere 1000 le persone disperse in mare durante il ciclone Harry. E' la denuncia di Mediterranea Saving Humans, che col la ... agenzianova.com

