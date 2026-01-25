Naufragio di migranti nel Mediterraneo oltre 50 morti in mare e un solo superstite gravissimo

Un tragico naufragio nel Mediterraneo centrale ha causato la perdita di almeno 50 vite. L’unico sopravvissuto, rimasto aggrappato a un relitto per 24 ore, è stato individuato in condizioni gravissime. L’evento evidenzia ancora una volta le difficili e rischiose traversate dei migranti che tentano di raggiungere le coste europee alla ricerca di una vita migliore.

Almeno 50 persone sono rimaste vittime di un naufragio nel Mediterraneo centrale. A testimoniare la strage l’unico superstite della barca piena di migranti partita dalla Tunisia, tratto in salvo dopo essere rimasto per 24 ore in mare aggrappato a un rottame. La conferma del naufragio è arrivata anche da Malta. Il naufragio della barca con 50 migranti Secondo quanto riferito dalle autorità della Valletta, l’imbarcazione sarebbe affondata nella giornata di venerdì 23 gennaio. A darne notizia per prima del naufragio è stata la ong Alarm phone, che da giorni stava seguendo il tragitto dei migranti e aveva lanciato l’allarme dopo che si erano perse le tracce della barca. 🔗 Leggi su Virgilio.it

