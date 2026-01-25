Un tragico naufragio nel Mediterraneo centrale ha causato la perdita di almeno 50 vite. L’unico sopravvissuto, rimasto aggrappato a un relitto per 24 ore, è stato individuato in condizioni gravissime. L’evento evidenzia ancora una volta le difficili e rischiose traversate dei migranti che tentano di raggiungere le coste europee alla ricerca di una vita migliore.

Almeno 50 persone sono rimaste vittime di un naufragio nel Mediterraneo centrale. A testimoniare la strage l’unico superstite della barca piena di migranti partita dalla Tunisia, tratto in salvo dopo essere rimasto per 24 ore in mare aggrappato a un rottame. La conferma del naufragio è arrivata anche da Malta. Il naufragio della barca con 50 migranti Secondo quanto riferito dalle autorità della Valletta, l’imbarcazione sarebbe affondata nella giornata di venerdì 23 gennaio. A darne notizia per prima del naufragio è stata la ong Alarm phone, che da giorni stava seguendo il tragitto dei migranti e aveva lanciato l’allarme dopo che si erano perse le tracce della barca. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Naufragio di migranti nel Mediterraneo, oltre 50 morti in mare e un solo superstite gravissimo

Leggi anche: Migranti, Sea Watch: “116 morti in naufragio nel Mediterraneo centrale, solo uno tratto in salvo”

Leggi anche: Migranti, Sea Watch: 116 morti in un naufragio nel Mediterraneo centrale

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Strage di Cutro, il processo per i mancati soccorsi ai migranti inizia a microfoni spenti; Naufragio al largo della Libia, morti più di 100 migranti; Naufragio di Cutro, si riapre il processo. Solo per rinviarlo; Strage di Cutro, la giustizia è lontana.

Grecia: 2 morti, tra cui un bambino, nel naufragio di un'imbarcazione di migrantiAtene, 25 gen. (Adnkronos/Afp) - Una donna e un bambino sono stati trovati morti al largo dell'isola greca di Ikaria, nel nord del Mar Egeo, dopo il ... iltempo.it

Naufragio di migranti nel Mediterraneo, oltre 50 morti in mare e un solo superstite gravissimoAlmeno 50 morti in un naufragio di migranti nel Mediterraneo centrale: tratto in salvo l'unico superstite, rimasto aggrappato a un rottame per 24 ore ... virgilio.it

LA STRAGE DEI MIGRANTI | Domani a Crotone al via il processo ai militari. La macchina dei soccorsi tra «negligenze e sottovalutazioni» nella notte del naufragio - facebook.com facebook