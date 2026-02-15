Alfonso Signorini ha deciso di parlare dopo mesi di silenzio, spinto dalle polemiche che hanno coinvolto il suo nome e che hanno fatto discutere molto sui social. La sua scelta di restare in disparte è finita quando ha affrontato pubblicamente le accuse di Fabrizio Corona e le notizie sulle chat di Ranucci e Boccia, che avevano generato molta attenzione. Signorini ha spiegato come ha gestito le voci e le tensioni, spesso alimentate da commenti e indiscrezioni online.

Alfonso Signorini rompe il silenzio dopo mesi di accese polemiche. Il conduttore e direttore di Chi ha scelto per lungo tempo il silenzio, affidandosi a legali e comunicati, ma o ra racconta come ha vissuto il periodo complicato segnato dalle accuse di Fabrizio Corona e dalle recenti vicende legate alle chat di Ranucci e Boccia. Tra ironia e riflessione, Signorini spiega come l’unico modo per sopravvivere a questa pressione mediatica sia stato isolarsi dal mondo esterno, mantenendo la propria serenità e proteggendo la reputazione. Dopo le accuse e la pubblicazione delle chat da parte di Massimo Giletti, in cui si facevano nomi come quello di Signorini e di un misterioso “ signor B ”, il direttore di Chi ha reagito con sarcasmo, precisando di non sapere nulla del fantomatico “ giro gay ” e sottolineando la sua attenzione a distanze e precauzioni. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Alfonso Signorini rompe il silenzio e svela come ha affrontato accuse e gossip (il web è scioccato)

Alfonso Signorini torna a parlare dopo settimane di silenzio.

Alfonso Signorini ha deciso di rispondere pubblicamente alle recenti accuse di Fabrizio Corona, pubblicando una lettera su Chi.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.