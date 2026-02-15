Alfonso Signorini rompe il silenzio e svela come ha affrontato accuse e gossip il web è scioccato
Alfonso Signorini ha deciso di parlare dopo mesi di silenzio, spinto dalle polemiche che hanno coinvolto il suo nome e che hanno fatto discutere molto sui social. La sua scelta di restare in disparte è finita quando ha affrontato pubblicamente le accuse di Fabrizio Corona e le notizie sulle chat di Ranucci e Boccia, che avevano generato molta attenzione. Signorini ha spiegato come ha gestito le voci e le tensioni, spesso alimentate da commenti e indiscrezioni online.
Alfonso Signorini rompe il silenzio dopo mesi di accese polemiche. Il conduttore e direttore di Chi ha scelto per lungo tempo il silenzio, affidandosi a legali e comunicati, ma o ra racconta come ha vissuto il periodo complicato segnato dalle accuse di Fabrizio Corona e dalle recenti vicende legate alle chat di Ranucci e Boccia. Tra ironia e riflessione, Signorini spiega come l’unico modo per sopravvivere a questa pressione mediatica sia stato isolarsi dal mondo esterno, mantenendo la propria serenità e proteggendo la reputazione. Dopo le accuse e la pubblicazione delle chat da parte di Massimo Giletti, in cui si facevano nomi come quello di Signorini e di un misterioso “ signor B ”, il direttore di Chi ha reagito con sarcasmo, precisando di non sapere nulla del fantomatico “ giro gay ” e sottolineando la sua attenzione a distanze e precauzioni. 🔗 Leggi su Screenworld.it
