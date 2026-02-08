Una vita in mezzo ai giornali | Ho conosciuto la dittatura rumena E nell’edicola ho trovato la felicità
Tatiana Vizureanu racconta una vita tra giornali e ricordi di un paese difficile. Cresciuta nella Romania di Ceausescu, ha imparato a diffidare anche dei parenti, che potevano essere informatori della Securitate. Ha lavorato nei cantieri navali di Galati, prima come impiegata e poi come ingegnere, ma nel ‘94 è arrivata a Ravenna, dove ha trovato molte difficoltà a lavorare nel suo settore. Le hanno detto che essere ingegnere navale era roba da uomini, eppure non si è arresa.
E’ cresciuta nella Romania di Ceausescu dove non c’era da fidarsi neanche dei parenti perché potevano essere informatori della Securitate; ha lavorato nei cantieri navali della sua città, Galati, prima come impiegata e, una volta laureata, come ingegnere; poi nel ‘94, arrivata a Ravenna, Tatiana Vizureanu (neanche a parlarne di trovar posto come ingegnere navale, "Roba da uomini" le fu detto.), venne assunta, prima straniera (la Romania è nella Ue dal 2007) al McDonald’s fino a diventare capo negozio; poi il salto imprenditoriale, l’edicola di via Sergio Cavina che a breve triplicherà gli spazi per farne anche un centro di aggregazione per il quartiere "e soprattutto per i giovani che oggi non leggono più". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
