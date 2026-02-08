Una vita in mezzo ai giornali | Ho conosciuto la dittatura rumena E nell’edicola ho trovato la felicità

Tatiana Vizureanu racconta una vita tra giornali e ricordi di un paese difficile. Cresciuta nella Romania di Ceausescu, ha imparato a diffidare anche dei parenti, che potevano essere informatori della Securitate. Ha lavorato nei cantieri navali di Galati, prima come impiegata e poi come ingegnere, ma nel ‘94 è arrivata a Ravenna, dove ha trovato molte difficoltà a lavorare nel suo settore. Le hanno detto che essere ingegnere navale era roba da uomini, eppure non si è arresa.

