L' edicola di Milano che vende panettoni per Natale
A Milano, per il mese di dicembre, ci sarà un'edicola che venderà panettoni. Si troverà in corso Magenta all'altezza del civico 24, davanti a Palazzo Litta, e sarà un temporary store di Motta. L'edicola sarà aperta dall'8 al 21 dicembre 2025 (dalle 12 alle 20 ogni giorno) e sarà dedicata alla. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Altre letture consigliate
Quattroruote. . | Quattroruote 844 di dicembre è in edicola, ma potete leggerlo anche online nella versione digitale! COVER STORY Toyota Aygo X Hybrid: abbiamo avuto la possibilità di guidare un esemplare di pre-serie in giro per Milano, per farci un’idea sui - facebook.com Vai su Facebook
Giulia Venini di Milano Finanza ne ha scritto sul quotidiano in edicola oggi e nell'articolo disponibile online a questo link: milanofinanza.it/news/anima-sgr… Qui il link al documento completo: rb.gy/hxvcdq Vai su X
L'edicola di Milano che vende panettoni per Natale - Si troverà in corso Magenta all'altezza del civico 24, davanti a Palazzo Litta, e sarà un temporary store di Motta. Riporta milanotoday.it
Milano, il panettone estivo di Marchesi con albicocche semicandite e cubetti di limone in vendita (a 100 euro al chilo) fino a settembre - Nel 2024 Marchesi ha festeggiato 200 anni di vita con diversi eventi, quest'anno celebra l'estate con un'iniziativa inedita: il lancio ... Secondo milano.corriere.it
Domanda su Milano: Beppe Sala mangerà il panettone a Natale? - “Sala non mangerà il panettone”, dice scuotendo il capo Luigi Corbani, nella Prima Repubblica vicesindaco della giunta socialista- Da ilfattoquotidiano.it