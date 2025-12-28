Rapina due uomini e li minaccia con un taglierino | arrestato

Nella serata di ieri, la polizia ha arrestato un uomo di 25 anni, di origini marocchine e già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di aver compiuto una rapina impropria aggravata, minacciando due uomini con un taglierino. L’individuo, irregolare sul territorio nazionale, è stato fermato durante un intervento di pubblica sicurezza, con ulteriori contestazioni per porto abusivo di armi e resistenza a pubblico ufficiale.

