Sono tre minorenni e un ventenne i presunti autori della rapina con sequestro avvenuta nella serata di domenica 21 dicembre tra corso Buenos Aires e via San Gregorio, a Milano. La vittima è un ragazzo italiano di 15 anni, rimasto per circa un’ora in balia del gruppo. Il quindicenne è stato avvicinato e accerchiato dai . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

© Ilnotiziario.net - Rapina con sequestro di un 15enne a Milano: fermati tre minorenni e un ventenne

Leggi anche: Baby gang picchia e rapina giovane, fermati tre minorenni

Leggi anche: Rapina ad Arzano con il taser, arrestati tre minorenni

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Milano, 15enne “in ostaggio” della gang per un'ora: via portafogli, scarpe, giubbotto. E poi viene costretto a prelevare al bancomat; Aggredito e rapinato 15enne a Milano, arrestati quattro giovanissimi; Violenza per arrivare al morto. Esplode la rabbia dei poliziotti dopo gli scontri di Torino; Spaccio di droga tra Vercellese e Monferrato, 5 misure.

Rapina con sequestro di un 15enne a Milano: fermati tre minorenni e un ventenne - Sono tre minorenni e un ventenne i presunti autori della rapina con sequestro avvenuta nella serata di domenica 21 dicembre tra corso Buenos Aires e via ... ilnotiziario.net