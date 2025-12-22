Rapina con sequestro di un 15enne a Milano | fermati tre minorenni e un ventenne
Sono tre minorenni e un ventenne i presunti autori della rapina con sequestro avvenuta nella serata di domenica 21 dicembre tra corso Buenos Aires e via San Gregorio, a Milano. La vittima è un ragazzo italiano di 15 anni, rimasto per circa un’ora in balia del gruppo. Il quindicenne è stato avvicinato e accerchiato dai . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
