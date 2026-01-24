Meteo Mario Giuliacci | ecco dove arriva la superneve

Il meteorologo Mario Giuliacci aggiorna sulle condizioni attuali in Italia, con una nuova perturbazione atlantica che sta causando un peggioramento delle condizioni meteo. Piogge, temperature in diminuzione e possibili nevicate anche in pianura sono gli effetti principali di questa fase. Ecco le informazioni più recenti sulle aree interessate e le previsioni per i prossimi giorni.

Una nuova perturbazione atlantica sta investendo l'Italia portando un deciso peggioramento delle condizioni meteo, con piogge diffuse, temperature in calo e nevicate che potrebbero sorprendere anche in pianura. Secondo l'ultimo aggiornamento del Team MeteoGiuliacci, il freddo invernale si fa sentire in modo più marcato rispetto alle attese, favorendo fenomeni nevosi a quote basse soprattutto al Nord.Il maltempo ha già iniziato a manifestarsi nella giornata di venerdì 23 gennaio. Al mattino piogge hanno interessato Liguria, Lombardia, Emilia e Toscana, con deboli nevicate fino a quote collinari sull'Appennino settentrionale.

