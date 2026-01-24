Meteo Mario Giuliacci | ecco dove arriva la superneve

Da liberoquotidiano.it 24 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il meteorologo Mario Giuliacci aggiorna sulle condizioni attuali in Italia, con una nuova perturbazione atlantica che sta causando un peggioramento delle condizioni meteo. Piogge, temperature in diminuzione e possibili nevicate anche in pianura sono gli effetti principali di questa fase. Ecco le informazioni più recenti sulle aree interessate e le previsioni per i prossimi giorni.

Una nuova perturbazione atlantica sta investendo l'Italia portando un deciso peggioramento delle condizioni meteo, con piogge diffuse, temperature in calo e nevicate che potrebbero sorprendere anche in pianura. Secondo l'ultimo aggiornamento del Team MeteoGiuliacci, il freddo invernale si fa sentire in modo più marcato rispetto alle attese, favorendo fenomeni nevosi a quote basse soprattutto al Nord.Il maltempo ha già iniziato a manifestarsi nella giornata di venerdì 23 gennaio. Al mattino piogge hanno interessato Liguria, Lombardia, Emilia e Toscana, con deboli nevicate fino a quote collinari sull'Appennino settentrionale. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

meteo mario giuliacci ecco dove arriva la superneve

© Liberoquotidiano.it - Meteo, Mario Giuliacci: ecco dove arriva la superneve

Meteo, Mario Giuliacci avverte: dove arriva la neve, Befana sotto zeroIl nuovo anno si apre con un’ondata di freddo più intensa del previsto.

Meteo, Mario Giuliacci: scenario da incubo, dove si arriverà a -20 gradiSecondo le previsioni di Mario Giuliacci, gennaio 2026 potrebbe presentare un clima molto rigido in Italia, con temperature che potrebbero scendere fino a -20°C in alcune zone.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

METEO PER NATALE: ARRIVA LA MAGIA DELLA NEVE

Video METEO PER NATALE: ARRIVA LA MAGIA DELLA NEVE

Argomenti discussi: Meteo, Mario Giuliacci: ecco dove arriva la superneve | Libero Quotidiano.it; Meteo, Mario Giuliacci: ecco quando torna il gelo, Italia sotto zero | Libero Quotidiano.it; Meteo Mario Giuliacci | ecco quando torna il gelo Italia sotto zero; Meteo, Mario Giuliacci: weekend di pioggia e burrasca, ecco dove | Libero Quotidiano.it.

meteo mario giuliacci eccoMeteo, quanto durerà il maltempo sull’Italia e dove nevicherà: le previsioni di GiuliacciIl colonnello Mario Giuliacci a Fanpage.it ha fatto il punto sulla situazione meteo dal weekend del 24-25 gennaio spiegando quanto durerà il maltempo ... fanpage.it

Meteo, non è finita con freddo e maltempo. Giuliacci: cosa ci aspettaIl tempo previsto fino a metà gennaio conferma che l’inverno 2025-2026 non smette di sorprendere. Come sottolinea nelle sue previsioni ... iltempo.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.