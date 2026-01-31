Nel fine settimana, il maltempo non dà tregua. Secondo le previsioni di Mario Giuliacci, ci saranno ancora nubifragi in diverse zone d’Italia. Le piogge intense colpiranno soprattutto alcune regioni, costringendo molti a tenere l’ombrello a portata di mano. La situazione si mantiene difficile, con temporali che si succedono senza sosta.

Anche nel weekend il maltempo continuerà a interessare diverse regioni italiane, rendendo l’ombrello un accessorio indispensabile per molti. Come spiega il colonnello Mario Giuliacci sul suo sito meteogiuliacci.it, una nuova e intensa perturbazione attraverserà infatti la Penisola, portando un generale peggioramento delle condizioni atmosferiche. La giornata di sabato 31 gennaio sarà caratterizzata da cieli molto nuvolosi su gran parte del territorio nazionale. Il sole riuscirà a farsi vedere soprattutto sulle Venezie, mentre altrove prevarranno le nubi e le precipitazioni. Nel corso della giornata le piogge interesseranno in particolare le regioni centrali adriatiche e, scendendo verso sud, coinvolgeranno gran parte del Meridione e delle Isole Maggiori. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Meteo, Mario Giuliacci: l'ora dei nubifragi, ecco dove colpiranno

Approfondimenti su Mario Giuliacci

Il meteorologo Mario Giuliacci aggiorna sulle condizioni attuali in Italia, con una nuova perturbazione atlantica che sta causando un peggioramento delle condizioni meteo.

Il nuovo anno si apre con un’ondata di freddo più intensa del previsto.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Meteo, maltempo a Natale: ecco dove nevicherà - 1mattina News 24/12/2025

Ultime notizie su Mario Giuliacci

Argomenti discussi: Meteo, Mario Giuliacci: weekend di pioggia e burrasca, ecco dove | Libero Quotidiano.it; Meteo, Giuliacci mette in guardia l’Italia: quanto durerà il freddo; Meteo Mario Giuliacci | dove e quando si scatena il gelo Italia sotto zero; Meteo, Mario Giuliacci: dove e quando si scatena il gelo, Italia sotto zero | Libero Quotidiano.it.

Meteo, Giuliacci mette in guardia l’Italia: quanto durerà il freddoLe previsioni meteo del colonnello Mario Giuliacci tra piogge e freddo. Ecco quale sarà la situazione dell'Italia nelle prossime settimane. newsmondo.it

Meteo Italia, tre cicloni in arrivo: quanto durerà il maltempo e dove nevicherà secondo GiuliacciL’Italia è entrata in una fase di maltempo lunga e complessa, destinata a coinvolgere gran parte del Paese per diversi giorni. thesocialpost.it

“FALLA BARICA”: COSA SAREBBE MAI Articolo: Mario Giuliacci Un termine che da ieri impazza sui social, ma che ha creato solo confusione, domande e paure inutili, con il timore di un nuovo ciclone devastante sulla Sicilia dopo Harry. In realtà, si tratta - facebook.com facebook