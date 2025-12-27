Meteo le previsioni del tempo in vista di Capodanno | Sole nuvole e qualche pioggia

Domenica e lunedì soleggiati, poi tempo variabile con qualche pioggia. È in sintesi il quadro delle previsioni del tempo disegnato da Gaetano Genovese, esperto di 3bmeteo.com. Una temporanea rimonta dell’alta pressione sul Mediterraneo favorirà un miglioramento del tempo sulla Sicilia specie. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

