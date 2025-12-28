Capodanno a Milano e in Lombardia le previsioni meteo | attenti a nebbia e ghiaccio ma dal 2026 arriva l’armata russa

28 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le previsioni meteo per il Capodanno a Milano e in Lombardia indicano condizioni soleggiate e poco nuvolose durante il giorno. Tuttavia, le notti saranno molto fredde, con temperature minime intorno allo zero e possibilità di nebbia in pianura. È importante considerare queste condizioni per pianificare festeggiamenti e spostamenti, soprattutto in vista delle temperature rigide e delle eventuali criticità legate al ghiaccio nelle ore notturne.

Milano, 28 dicembre 2025 - San Silvestro e Capodanno soleggiati e poco nuvolosi ma le notti a Milano e in Lombardia saranno particolarmente fredde, temperature minime t ra lo zero e qualche grado in meno anche in città, e il rischio nebbia in pianura Padana è alto. Attenzione a chi festeggia e poi si muove in auto perché è previsto ghiaccio sulla strada non solo in montagna e a fondo valle. La neve? Nei comprensori sciistici lombardi è prevista soprattutto da venerdì 2 gennaio sino al 6 gennaio 2026 regalando una bianca Befana in montagna Il quadro lombardo. “ Lunedì 29 e martedì 30 - spiegano gli esperti di Areu Lombardia - si prevede che le condizioni stabili permangono con prevalenza di sole. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

capodanno a milano e in lombardia le previsioni meteo attenti a nebbia e ghiaccio ma dal 2026 arriva l8217armata russa

© Ilgiorno.it - Capodanno a Milano e in Lombardia, le previsioni meteo: attenti a nebbia e ghiaccio ma dal 2026 arriva l’armata russa

Leggi anche: Previsioni meteo Milano e Lombardia, per l’inverno c’è tempo ma attenzione al rischio nebbia e allo smog

Leggi anche: Arriva il primo assaggio di inverno a Milano e in Lombardia, ma senza gelate: le previsioni meteo

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Meteo a Milano e in Lombardia, torna il bel tempo fino a Capodanno; Meteo Lombardia, torna il bel tempo: le previsioni verso il Capodanno; Capodanno 2026, cosa fare a Milano: gli eventi in programma da non perdere; Meteo Lombardia: rischio maltempo tra Vigilia e Capodanno.

capodanno milano lombardia previsioniCapodanno a Milano e in Lombardia, le previsioni meteo: attenti a nebbia e ghiaccio ma dal 2026 arriva l’armata russa - Per la notte di San Silvestro sono previsti valori termici diffusamente al di sotto dello zero sulle pianure del Nord Italia ... ilgiorno.it

capodanno milano lombardia previsioniMeteo Capodanno 2026 in Italia: previsioni tra gelo e neve - Previsioni meteo Capodanno 2026 in Italia: gelo artico e neve in arrivo per San Silvestro. lifestyleblog.it

capodanno milano lombardia previsioniMeteo Lombardia, torna il bel tempo: le previsioni verso il Capodanno - occidentale ha caratterizzato la giornata di Natale all'insegna d ... ilgiorno.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.