Capodanno a Milano e in Lombardia le previsioni meteo | attenti a nebbia e ghiaccio ma dal 2026 arriva l’armata russa

Le previsioni meteo per il Capodanno a Milano e in Lombardia indicano condizioni soleggiate e poco nuvolose durante il giorno. Tuttavia, le notti saranno molto fredde, con temperature minime intorno allo zero e possibilità di nebbia in pianura. È importante considerare queste condizioni per pianificare festeggiamenti e spostamenti, soprattutto in vista delle temperature rigide e delle eventuali criticità legate al ghiaccio nelle ore notturne.

Milano, 28 dicembre 2025 - San Silvestro e Capodanno soleggiati e poco nuvolosi ma le notti a Milano e in Lombardia saranno particolarmente fredde, temperature minime t ra lo zero e qualche grado in meno anche in città, e il rischio nebbia in pianura Padana è alto. Attenzione a chi festeggia e poi si muove in auto perché è previsto ghiaccio sulla strada non solo in montagna e a fondo valle. La neve? Nei comprensori sciistici lombardi è prevista soprattutto da venerdì 2 gennaio sino al 6 gennaio 2026 regalando una bianca Befana in montagna Il quadro lombardo. “ Lunedì 29 e martedì 30 - spiegano gli esperti di Areu Lombardia - si prevede che le condizioni stabili permangono con prevalenza di sole. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Capodanno a Milano e in Lombardia, le previsioni meteo: attenti a nebbia e ghiaccio

