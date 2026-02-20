Meteo Lombardia prove di primavera | sole e temperature miti ma rischio valanghe in montagna e nebbia in pianura

Milano, 20 febbraio 2026 - Prove climatiche di primavera in Lombardia con sole e temperature decisamente gradevoli nel week-end ma con un allarme 4 per le valanghe sull’arco prealpino della nostra regione e possibile nebbia in pianura. “Fino a mercoledì l'anticiclone atlantico - spiega il Centro geofisico prealpino - si estenderà fino alle Alpi con prevalenza del bel tempo e temperature oltre la norma stagionale”. Da giovedì 26 febbraio potrebbe essere di nuovo pioggia ma per ora si parla solo di tendenza non di previsione Il quadro generale. “Anche l'ultima perturbazione sta ormai per passare, quella che ha portato persino la neve a quote molto basse al Nord.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

