Corruzione in Comune rito abbreviato per ex assessore Marzo e altri tre

L'ex assessore ai Lavori pubblici di Caserta, Massimiliano Marzo, è stato ammesso al rito abbreviato nell'ambito di un'inchiesta per corruzione che coinvolge diverse figure del Comune. La vicenda, che riguarda politici, dirigenti e imprenditori, si inserisce in un'inchiesta più ampia sulla gestione amministrativa locale. La decisione del procedimento si inserisce nel quadro delle indagini in corso, che mirano a fare luce su presunti illeciti e irregolarità amministrative.

Procederà con il rito abbreviato l’ex assessore ai Lavori Pubblici al Comune di Caserta Massimiliano Marzo coinvolto nella maxi inchiesta per corruzione che ha colpito politici, dirigenti, impiegati comunali e imprenditori.L’istanza è stata formalizzata dal suo difensore, l’avvocato Gennaro. 🔗 Leggi su Casertanews.it Leggi anche: Minacce mafiose ai vertici rossoneri, rinviato a giudizio uno degli imputati: altri tre a processo con rito abbreviato Leggi anche: Caso Adriatici, l’ex assessore sarà processato con rito abbreviato. Sentenza attesa a fine gennaio Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Abusò del nipotino di 9 anni: condannato a 16 anni; Corruzione, l’assessora Amata e Cannariato davanti al giudice; Angela Paravati e Simona Poli scelgono il rito ordinario: processo per l'inchiesta Open Gates; Abusò del nipotino di 9 anni | condannato a 16 anni. Corruzione in Comune, rito abbreviato per ex assessore Marzo e altri tre - Procederà con il rito abbreviato l’ex assessore ai Lavori Pubblici al Comune di Caserta Massimiliano Marzo coinvolto nella maxi inchiesta per corruzione che ha colpito politici, dirigenti, impiegati ... casertanews.it

CORRUZIONE A CASERTA. Rito abbreviato per l’ ex assessore Marzo e altri tre - Hanno optato per l’abbreviato anche Magdi Khachermi, collaboratore di Marzo, e gli imprenditori Pasquale Marotta e Gennaro Rondinone. casertace.net

Cannariato sceglie l'abbreviato nel caso corruzione all'Ars, l'assessore Amata: "Vado avanti a testa alta" - Si è aperta questa mattina l'udienza preliminare: si è presentato anche il Codacons, che ha chiesto di costituirsi parte civile ma il gup - palermotoday.it

AVVISO PUBBLICO DI CONSULTAZIONE PER L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA - P.T.P.C. 2026/2028 DEL COMUNE DI GIARRE. PARTECIPAZIONE DEI SOGGETTI ES - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.