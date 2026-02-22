Mercoledì in campo con Barcellona La piccola consolazione del successo nella Next Gen Ivanovic tra rabbia e delusione | Sbagliato proprio tutto in difesa

Ivanovic mostra rabbia e delusione dopo aver commesso errori in difesa durante la partita con Barcellona, causati da un approccio tattico sbagliato. La Virtus, sconfitta, cerca di riprendere fiato dopo un periodo difficile, desiderando voltare pagina e lasciarsi alle spalle le difficoltà recenti. La vittoria nella competizione Next Gen rappresenta comunque una piccola consolazione per il team, che ora punta a reagire e migliorare. La squadra si prepara alla prossima sfida con determinazione.

Delusione Virtus. Tanti rimpianti, ma anche voglia di girare pagina prima possibile e di lasciarsi alle spalle questo momento difficile tra i bianconeri. L’unico a parlare in casa Virtus Olidata è coach Dusko Ivanovic. "Abbiamo iniziato male e finito peggio – sottolinea il tecnico montenegrino – in attacco non abbiamo fatto bene ma quello si può sistemare, in difesa invece no, non possiamo concedere 17 rimbalzi offensivi ai nostri avversari, sono stati veramente troppi". Più che arrabbiato è un Ivanovic realista sul momento di difficoltà che sta attraversando la sua Virtus. "Più arrabbiato per la difesa o per l’attacco? Credo che difendere bene, come facevamo ad inizio stagione, ci portava a segnare tanti punti in transizione, adesso purtroppo non è così". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net



@virtusbologna_giovanili Campioni Next Gen 2026 #NextGen #LBAF82026 #TuttoUnAltroSport - facebook.com facebook

Si spegne sull'ultimo tiro il sogno della tripletta in Next Gen Cup. L'Olimpia rimonta da meno nove nel quarto periodo poi cede 68-65. Alla Virtus Bologna Leggi il Game Report olimpiamilano.com/si-spegne-sull… #insieme #Olimpia x.com