La Virtus espugna il Taliercio con una rimonta pazzesca Ivanovic | Decisiva la difesa

La Virtus Bologna conquista una vittoria importante sul campo dell’Umana Reyer Venezia, con un finale di partita caratterizzato da una rimonta significativa. Ivanovic sottolinea come la difesa sia stata il fattore decisivo. Una prova di carattere e solidità che permette alla squadra di ottenere due punti fondamentali in trasferta, consolidando la posizione in classifica.

Una prova di nervi, cuore e difesa. La Virtus Olidata Bologna porta a casa una vittoria pesantissima dalla laguna, superando l'Umana Reyer Venezia 75-81 al termine di una partita che sembrava ormai compromessa. Gli uomini di Ivanovi?, sprofondati fino al -17 nel secondo quarto, hanno avuto il.

