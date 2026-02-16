Tommy Sala ha vissuto momenti difficili, come la perdita del padre e una serie di infortuni, che lo hanno messo alla prova fin da giovane. Durante la sua carriera, lo sciatore italiano ha affrontato numerosi ostacoli, tra cui un grave infortunio che lo ha tenuto lontano dalle piste per mesi. Un episodio recente ha visto il suo ritiro nella prima manche dello slalom olimpico, lasciando intendere quanto le sfide fisiche e personali abbiano segnato il suo percorso.

"Nella mia vita ne ho passate tante, tanti infortuni, tanti problemi, bisogna sempre tenere la testa alta, mai mollare perché chi si ferma è perduto e non sono frasi fatte". Nevica che è un piacere sulla Stelvio di Bormio, sede dell'ultima prova olimpica maschile, lo slalom di Milano Cortina 2026. Tommaso Sala, partito col pettorale 23, è uscito quando dal muro della Konta la pista spianava per il primo cambio di pendenza. Sotto la neve, con un pizzico di delusione, si è sfogato in zona mista: "Nonostante il pettorale stavo sciando bene sotto questa nevicata, poi sono arrivato storto sulla figura e sono uscito. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "Nella vita mi è successo di tutto": chi è Tommy Sala, in slalom tra la morte del padre e gli infortuni

