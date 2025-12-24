Nulla è cambiato. Nonostante i sequestri, i blitz e le licenze sospese al mercato Esquilino la carne continua a essere trasportata nei carrelli della spesa, senza alcune protezione, mentre il pesce viene venduto senza alcune tracciabilità. Dopo l'inchiesta di Dossier, infatti, il caso era finito. 🔗 Leggi su Romatoday.it

© Romatoday.it - I controlli non bastano, al mercato Esquilino la carne si porta ancora nei carrelli e il pesce non è tracciato

Leggi anche: Carne trasportata nei carrelli e cibo venduto abusivamente. Benvenuti al mercato Esquilino

Leggi anche: Mezza tonnellata di carne conservata nei bagagliai di auto: maxi sequestro al Mercato Esquilino

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Controlli al mercato Esquilino, 1500 kg di prodotti sequestrati, 3 stranieri espulsi - Ingressi presidiati, cinturazione del perimetro e controlli a tappeto nelle aree interne da parte delle forze dell'ordine: è questa la scena che ha visto chi ieri si è trovato a passare nei pressi del ... ansa.it