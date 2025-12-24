I controlli non bastano al mercato Esquilino la carne si porta ancora nei carrelli e il pesce non è tracciato

Nulla è cambiato. Nonostante i sequestri, i blitz e le licenze sospese al mercato Esquilino la carne continua a essere trasportata nei carrelli della spesa, senza alcune protezione, mentre il pesce viene venduto senza alcune tracciabilità. Dopo l'inchiesta di Dossier, infatti, il caso era finito. 🔗 Leggi su Romatoday.it

