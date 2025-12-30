Carne avariata sui banchi del mercato Esquilino | sequestrati cento chili

Nel mercato Esquilino di Roma, i carabinieri hanno sequestrato circa cento chili di carne avariata venduta illegalmente. L'intervento si è svolto all’interno dell’area coperta del quartiere, noto per la sua varietà di prodotti alimentari. L’operazione mira a garantire la sicurezza alimentare e a tutelare i consumatori da pratiche commerciali illecite.

Carne avariata in vendita su uno dei banchi del mercato Esquilino. Questo quanto trovato e sequestrato dai carabinieri all'interno dell'area coperta del quartiere multietnico della Capitale. Carenze igienico sanitarie sono state riscontrate anche in due banchi per la vendita dei prodotti ittici. 🔗 Leggi su Romatoday.it

