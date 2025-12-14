Babbo Natale viene in kayak | appuntamento con tutti i bambini presso la spiaggia inclusiva Balnea di Mercatello
Il 21 dicembre alle 11, la spiaggia inclusiva Balnea di Mercatello ospiterà un evento speciale: Babbo Natale arriverà in kayak per incontrare i bambini. Un'occasione unica per vivere un momento magico e divertente in un ambiente accessibile e accogliente, che renderà ancora più speciale il countdown alle festività natalizie.
Anche quest'anno Babbo Natale viene in kayak: la spiaggia inclusiva Balnea di Mercatello, il 21 dicembre, alle 11.30, si riempirà di magia con la manifestazione dedicata a tutti i bambini, con doni, tanta musica, scambio di auguri, spumante e il tradizionale taglio del panettone. L’evento è. Salernotoday.it
Babbo Natale viene in kayak: appuntamento con tutti i bambini presso la spiaggia inclusiva Balnea di Mercatello - L’evento è organizzato dal Canoa Club Salerno e dalla Nuova Gioventù Balnea APS e vedrà la partecipazione dell’assessore alle Politiche Sociali, Paola De Roberto insieme ad altre autorità locali ... salernotoday.it
