© Salernotoday.it - Babbo Natale viene in kayak: appuntamento con tutti i bambini presso la spiaggia inclusiva Balnea di Mercatello

Anche quest'anno Babbo Natale viene in kayak: la spiaggia inclusiva Balnea di Mercatello, il 21 dicembre, alle 11.30, si riempirà di magia con la manifestazione dedicata a tutti i bambini, con doni, tanta musica, scambio di auguri, spumante e il tradizionale taglio del panettone. L’evento è. Salernotoday.it

Babbo Natale viene in kayak: appuntamento con tutti i bambini presso la spiaggia inclusiva Balnea di Mercatello - L’evento è organizzato dal Canoa Club Salerno e dalla Nuova Gioventù Balnea APS e vedrà la partecipazione dell’assessore alle Politiche Sociali, Paola De Roberto insieme ad altre autorità locali ... salernotoday.it