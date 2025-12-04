Due anni dopo l’incendio Omnia l' allarme dei parlamentari | Serve un intervento immediato
A quasi due anni dal devastante incendio che ha colpito l’impianto di stoccaggio rifiuti Omnia di Licata lo scenario è ancora fermo. I cumuli di rifiuti bruciati restano accatastati all’aperto, esposti agli agenti atmosferici e al rischio di ulteriori contaminazioni. Una situazione che, per. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Due anni dopo l’incendio Omnia, l'allarme dei parlamentari: “Serve un intervento immediato” - Convocata una conferenza stampa l’11 dicembre davanti al sito per chiedere azioni urgenti sulla bonifica. Riporta agrigentonotizie.it