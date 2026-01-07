Sanità al collasso il Pd Metropolitano | Polistena e Locri in emergenza serve intervento immediato

Da reggiotoday.it 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La situazione sanitaria in Calabria attraversa una fase di forte criticità, con ospedali come quelli di Polistena e Locri in grave emergenza. Il Pd Metropolitano evidenzia la necessità di interventi immediati per affrontare le criticità strutturali e organizzative, al fine di garantire servizi essenziali alla popolazione e migliorare le condizioni del sistema sanitario regionale.

Il caso dell’ospedale di Polistena, segnato da gravi criticità strutturali e organizzative, ha acceso nuovamente i riflettori sulla crisi della sanità calabrese.Tra reparti essenziali sotto organico, pronto soccorso sempre sotto pressione e attività ordinarie sospese, la situazione riflette il. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

sanit224 al collasso il pd metropolitano polistena e locri in emergenza serve intervento immediato

© Reggiotoday.it - Sanità al collasso, il Pd Metropolitano: "Polistena e Locri in emergenza serve intervento immediato"

Leggi anche: Emergenza rifiuti, l?opposizione al prefetto: «Serve un suo intervento»

Leggi anche: Liceo classico Volta senza prof di italiano: i genitori di una prima scrivono al ministero: "Serve un intervento immediato"

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.