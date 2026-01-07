Sanità al collasso il Pd Metropolitano | Polistena e Locri in emergenza serve intervento immediato

La situazione sanitaria in Calabria attraversa una fase di forte criticità, con ospedali come quelli di Polistena e Locri in grave emergenza. Il Pd Metropolitano evidenzia la necessità di interventi immediati per affrontare le criticità strutturali e organizzative, al fine di garantire servizi essenziali alla popolazione e migliorare le condizioni del sistema sanitario regionale.

